UE vai ter um "czar antiterrorismo" Reunidos em sessão extraordinária na capital belga, os ministros do Interior e da Justiça da União Européia (UE) adotaram nesta sexta-feira uma série de medidas para combater o terror e evitar a repetição do massacre do dia 11 em Madri - entre as quais a designação de um "czar antiterrorista europeu". O encontro contou com a presença de representantes dos dez novos países que integrarão, a partir de maio, a comunidade. Entre as principais providências estão: Designação de um responsável ("czar") para coordenar as ações antiterroristas no âmbito comunitário. Criação de um serviço de intercâmbio e transmissão de informação entre os serviços especializados dos países membros. Implementação de uma cláusula do projeto da Constituição Européia, que ajuda mútua dos Estados membros em caso de ataque terrorista. Harmonização dos prazos de retenção de dados em serviços de telefonia e da internet. Reforço da segurança nos navios e portos, como já ocorre no setor de transportes aéreos. Acesso a dados pessoais de passageiros de empresas aéreas. Intercâmbios de amostras de DNA e impressões digitais de pessoas investigadas por terrorismo. Entrada em vigor em fins de 2005 da biometria em vistos e passaportes - medida antecipada em um ano. Adoção, antes de 1.º de maio, da medida que prevê indenização para as vítimas de terrorismo.