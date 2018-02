Uganda suspeita de mais duas mortes causadas pelo ebola As autoridades do setor de saúde de Uganda suspeitam que mais duas pessoas, incluindo uma criança, podem ter morrido do vírus ebola, segundo informaram funcionários nesta terça-feira. Outras 11 foram colocadas em isolamento no oeste de Uganda, onde a febre hemorrágica letal foi confirmada na sexta-feira passada.