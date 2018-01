Uísque single malte, 60 anos, à venda por R$ 107 mil A garrafa de uísque mais cara do mundo foi colocada à venda hoje no aeroporto londrino de Heathrow - por 34.000 euros (aproximadamente R$ 107 mil). A garrafa do "Macallan Single Highland Malt", envelhecido por 60 anos e do qual só existem 12 exemplares, foi guardada na caixa-forte do aeroporto. Em exposição, na loja "World of Whiskeis", foram deixadas apenas cópias.