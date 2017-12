Última homenagem solene a Ronald Reagan Numa solene cerimônia fúnebre cujos detalhes ele mesmo começou a coreografar com sua mulher, Nancy, depois de ter sobrevivido a um atentado a tiros, em março de 1981, o ex-presidente Ronald Reagan recebeu hoje a homenagem do povo americano e de antigos aliados e inimigos políticos, unidos pelo respeito a um líder que devolveu o sentido de otimismo e rumo aos Estados Unidos, depois dos traumas do Vietnã e do Watergate, e mudou o curso da história desencadeando as forças que levaram à queda do muro de Berlim, o colapso do comunismo na Europa e a dissolução da União Soviética. Com a cidade paralisada pelo feriado federal decretado especialmente em honra a Reagan, uma súbita mudança do tempo, para mais frio e chuvoso, completou o cenário para o primeiro funeral de estado em Washington em mais de três décadas. Reagan, o ex-ator que se tornou o quadragésimo presidente americano, teve uma espécie de canonização cívica, num ritual de pompa comparável, em anos recentes, apenas às exéquias da princesa Diana, da Inglaterra. Entre os mais de 4 mil convidados estavam todos os quatro ex-presidentes americanos vivos - Gerald Ford, Jimmy Carter, George H. Bush e Bill Clinton -, os dois mais importantes dignatários estrangeiros da era Reagan - a ex-primeira ministra britânica Margareth Thatcher e o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev -, duas dúzias de líderes estrangeiros e todos os grandes inimigos políticos dos embates atuais da política americana, a começar pelo presidente George W. Bush e o senador John Kerry, que tentará desalojá-lo da Casa Branca. Reagan, que morreu no sábado passado, aos 93 anos, uma década depois de ter se despedido dos americanos com uma carta em que anunciou sofrer do mal de Alzheimer´s, seria enterrado no final da noite de hoje nos jardins do museu-biblioteca presidencial que leva seu nome, em Simi Valley, Califórnia. Em sua homenagem, as igrejas do país tocariam os sinos quarenta vezes. E todas as guanições militares americanas espalhadas pelo mundo disparariam a salva de 21 tiros, em sinal de respeito. Thatcher, uma das oradoras escaladas pelo próprio Reagan, compareceu à cerimônia mas falou por meio de uma gravação feita há 18 meses, quando um derrame forçou-a abandonar os discursos públicos. "Sua política tinha um frescor e um otimismo que fez convertidos em todas as classes e em todas as nações e, no final no próprio coração do Império do Mal", disse ela, usando a expressão com que Reagan referia-se à antiga URSS. A seu lado, na catedral, estava Gorbachev, o último líder soviético, que se tornou amigo do ex-presidente americano e cuja presença, no funeral, validou os argumentos dos que vêem em Reagan uma figura transformadora dos EUA. Sandra Day O´Connor, que Reagan tornou a primeira mulher a chegar à Suprema Corte, leu a passagem bíblica do sermão de 1630 de John Winthrop, o líder dos primeiros colonos-peregrinos a chegar à Massachusetts, que definiu a simples mas poderosa visão que o ex-presidente tinha dos EUA como "uma cidade luminosa no topo da montanha", para a qual estão voltados os olhos do mundo. Bush, um conservador diferente de Reagan, no sentido de que divide os americanos, aliena os amigos e não converte adversários, fez bom uso do momento que o funeral ofereceu-lhe para exercer o lado cerimonal do poder. Seu elogio fúnebre foi um dos melhores discursos que ele já fez. Mas é duvidoso que ele o ajudará a recuperar o apoio e a credibilidade perdidos com sua decisão de invadir o Iraque, que é hoje condenada pela maioria dos americanos.