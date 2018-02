Última pedra na reconstrução da catedral de Dresden Os trabalhadores colocaram, hoje, a última pedra no exterior da famosa Frauenkirche de Dresden, o último passo na restauração da igreja do século 18 ao seu antigo esplendor pré-Segunda Guerra. O arenito de 300 quilos, içado a uma altura de 78 metros por um guindaste, completou o exterior de pedra da Igreja de Nossa Senhora. Os andaimes remanescentes serão retirados depois que a cobertura de madeira do domo for instalada, dia 22 de junho, segundo informou a fundação Frauenkirche. A cerimônia de consagração da igreja está marcada para dia 30 de outubro de 2005. A igreja foi seriamente danificada e ruiu após o bombardeamento anglo-americano de Dresden, em 13 e 14 de fevereiro de 1945, que matou cerca de 35.000 pessoas. O governo comunista da Alemanha Oriental deixou a igreja em ruínas, como uma testemunha dos horrores da guerra. Depois da reunificação germânica, em 1994 começou o trabalho de remoção do entulho. O projeto de ? 130 milhões (R$ 448 milhões) para recuperar a igreja foi financiado principalmente por doações particulares.