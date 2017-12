Último debate nos EUA será sobre política externa Questões sobre política externa, inclusive a presença dos Estados Unidos no Iraque, dominarão o debate final entre os candidatos presidenciais americanos quando faltarem apenas três semanas para as eleições. Pela primeira vez na história, a Comissão de Debates Presidenciais limitou dois dos três debates a tópicos específicos. O primeiro, em 30 de setembro, será sobre política interna. O último, em 13 de outubro, abrangerá relações internacionais. O segundo debate, em 8 de outubro, reunirá eleitores indecisos que poderão fazer perguntas aos candidatos John Kerry (democrata) e George W. Bush (republicano). "A questão aqui é basicamente permitir uma conversa mais profunda e encorajar a troca de opiniões entre os candidatos sem que o mediador tenha que se preocupar" em equilibrar as questões, disse Paul Kirk, um dos diretores da comissão.