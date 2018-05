O ex-delegado argentino Luis Abelardo Patti também foi condenado ontem à pena perpétua por um tribunal federal da cidade de San Martín, na Grande Buenos Aires, por sequestros e tortura de civis, além do assassinato do militante do grupo Montoneros Gastón Gonçalves durante a ditadura militar. O corpo de Gonçalves foi encontrado totalmente queimado duas décadas depois de seu sequestro.