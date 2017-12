Último duelo entre o favorito Schroeder e o conservador Stoiber O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, do Partido Social-Democrata (SPD, por sua sigla em alemão), com quase todas as pesquisas de opinião a seu favor, enfrentou hoje no Parlamento seu rival conservador, Edmund Stoiber, no último cara a cara entre os candidatos antes das próximas eleições. No dia do último encontro, o Bundestag (parlamento) se dedicou a discutir o orçamento de 2003, ao mesmo tempo em que Schroeder recebia a notícia das últimas pesquisas, que confirmaram a vantagem do SPD, do chanceler, sobre a coalizão opositora formada pela União Social-Cristã (CSU) e pela União Democrata-Cristã (CDU). Schroeder supera Stoiber em entre dois e três pontos porcentuais nas pesquisas das empresas Politbarometer, Infratest-Dimap e Forsa. Outros dois levantamento dão empate entre os candidatos. Os analistas explicaram que o repique de Schroeder, que há poucas semanas estava sete pontos porcentuais atrás de Stoiber, é resultado de sua atuação durante as inundações em Dresden e em outras áreas alemãs e a seu constante rechaço em participar de um eventual ataque contra o Iraque. De acordo com pesquisas, 80% dos alemães se opõem à guerra proposta pelos Estados Unidos contra Bagdá. E o tema Iraque marcou boa parte das campanhas de Schroeder e Stroiber, inclusive durante o encontro dos dois candidatos hoje no parlamento. A nova lei orçamentária, também discutida hoje, será analisada e votada pelos parlamentares que surgirem das eleições do próximo dia 22.