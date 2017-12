Último grupo de militares brasileiros embarca para o Haiti O último grupo de militares do Exército brasileiro que vai integrar o quinto contingente da força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) embarca no domingo para o Haiti. A viagem está marcada para 13h30 e partirá da Base Aérea de Recife. Os militares serão transportados em dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB), após solenidade promovida pelo Comando Militar do Nordeste. O evento contará com a participação de 300 pessoas, entre autoridades, familiares e convidados. O novo contingente é formado por 850 militares dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eles passaram por um treinamento rigoroso de quatro meses, que inclui simulações de confronto. O trabalho dos soldados no Haiti será dar continuidade à pacificação de conflitos e manutenção da ordem pública, pois o país enfrenta dificuldades no controle da violência urbana que se instalou por causa de uma crise política iniciada no governo do ex-presidente Jean Bertrand Aristide, deposto em 2004 após revolta popular. A ONU, responsável pela segurança no Haiti, estima que, este ano, com a eleição do novo presidente, René Préval, a situação no país voltará a se estabilizar. O retorno dos militares brasileiros está programado para dezembro.