Último rival de McCain deixa disputa republicana O pré-candidato republicano à Presidência dos EUA Ron Paul, que há meses já não tinha chance de ser o indicado do partido, abandonou oficialmente a campanha na quinta-feira, mas prometeu permanecer na cena política. Paul foi o único a permanecer na disputa depois de o senador John McCain assegurar a indicação republicana em março. Em carta divulgada por seu novo site, Paul encerra a campanha a presidente e inicia outra, "por liberdade". "Com a temporada de primárias encerrada, a campanha prersidencial chega ao fim. Mas a campanha maior pela liberdade está apenas começando", escreveu o deputado pelo Texas a nove mandatos ao lançar a "Campanha Ron Paul pela Liberdade". "Seremos presença constante no cenário político americano. Isso eu prometo a vocês." Obstetra e ginecologista da região de Houston, ele disse que sua nova organização pretende ser uma alternativa para norte-americanos libertários frustrados com o sistema político dos EUA.