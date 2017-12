Último vôo com refugiados chega ao Brasil Mais um vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo refugiados do Líbano chegou em Recife, na manhã desta segunda-feira, 21. Os 110 passageiros chegaram de Adana, na Turquia. O vôo fez uma parada técnica no Aeroporto Internacional dos Guararapes, às 6h, e deve chegar no aeroporto internacional de Guarulhos entre as 11h e 11h30. Esse deve ser o último vôo trazendo refugiados do Líbano.