Ultradireita obtém segundo lugar em eleições na Holanda Confirmando as previsões, a ultradireita holandesa, do líder Pim Fortuyn, assassinado na semana passada, converteu-se na segunda força política da Holanda, obtendo nas eleições parlamentares de hoje 26 das 150 cadeiras do parlamento, segundo pesquisas de boca-de-urna divulgadas pela imprensa local. "É uma grande homenagem à memória de nosso líder", exultou Mat Herben, porta-voz da Lista Pim Fortuyn (LPF) - que não tinha representantes no Parlamento por ter sido criada há apenas três meses pelo próprio Fortuyn. O oposicionista Partido Democrata Cristão (CDA) foi o grande vencedor, obtendo 41 cadeiras - 12 a mais que na legislatura anterior. O social-democrata Partido do Trabalho (PVDA), no poder desde 1994, sofreu uma humilhante derrota. Liderado pelo primeiro-ministro Wim Kok, o PVDA perdeu 21 das 45 cadeiras de que dispunha. Os liberais que participavam da coalizão governamental e possuíam 38 cadeiras tiveram o mesmo desempenho dos aliados social-democratas: elegeram só 24 deputados. Compareceram às urnas, em meio a um esquema inusitado de segurança, 63% do eleitorado, estimado em 12 milhões de eleitores - um resultado surpreendente para os padrões holandeses. Segundo especialistas, influiu na corrida aos postos de votação o brutal assassinato de Fortuyn, que comoveu o país e fez crescer a simpatia em torno da LPF por parte de eleitores descontentes com a política imigratória liberal e com o desemprego. Pela primeira vez na história das eleições holandesas, os líderes políticos, ministros, parlamentares e até jornalistas votaram protegidos por guarda-costas. Antes da morte de Fortuyn com seis tiros - crime atribuído a um ativista de "direitos dos animais" -, ministros e deputados eram vistos dirigindo os próprios automóveis ou pedalando bicicletas perto do edifício do Parlamento. Segundo a polícia local, muitas dessas autoridades receberam ameaças de morte nos últimos dias. Não obstante, as eleições ocorreram, como as anteriores, num clima de absoluta tranqüilidadade. Pela primeira vez em eleições gerais, os holandeses votaram por meio de computadores. Houve apenas duas pequenas falhas: uma na cidade de Eindhoven, com um aparelho que travou, e outra na localidade de Almelo, que ficou sem energia elétrica durante duas horas por problemas em um transformador. "Fora esses dois pequenos incidentes, o sistema funcionou maravilhosamente", comentou um porta-voz da comissão eleitoral holandesa. Desorganizada e sem um programa político claro, a ultradireitista LPF deverá influir na formação do futuro governo democrata-cristão, liderado por Jan Peter Balkenede. "Não vamos excluir a cooperação de nenhum partido", disse ele ao tomar conhecimento dos resultados oficiosos das eleições. Para governar, os democrata-cristãos terão de procurar aliados no Parlamento.