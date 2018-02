Um alemão é morto e outro é sequestrado na Nigéria

Um alemão foi baleado e morto no ataque e a polícia está trabalhando para liberar o alemão sequestrado e prender os criminosos. O sequestro aconteceu no norte da Nigéria, de acordo com o ministro de Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Os sequestros no norte do país em geral são realizados pelo grupo extremistas Boko Haram ou por um grupo dissidentes chamando Ansaru. Os reféns costumam ser liberados sem ferimentos após o pagamento de resgate.

No sul da Nigéria, piratas sequestraram uma embarcação policial que escoltava uma barcaça de carga de petróleo da Companhia Nigeriana de Petróleo Agip no Delta do Níger, também na sexta-feira. Três policias foram mortos, de acordo com o porta-voz da força Joint Task, Mustapha Anka. Fonte: Associated Press.