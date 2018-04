Um ano crucial para os iraquianos A guerra do Iraque não terminou. Embora a decisão do presidente Barack Obama de retirar o grosso das tropas americanas até agosto de 2010 não seja um erro, ela não deve ser empreendida rigidamente. Se tudo continuar bem, ela será plausível. Se não, o governo terá de mostrar a sabedoria de desacelerar. O Iraque continua fazendo avanços graças à assistência americana e, cada vez mais, aos esforços de políticos e forças de segurança locais. Mas tanto aqueles que estão prontos a declarar "Missão Cumprida" como os que veem o Iraque como um desastre que deve ser abandonado precisam perceber que o envolvimento americano será crucial por muitos anos. Democracias jovens são entidades frágeis. Uma segunda rodada de eleições pacíficas e críveis é decisiva para o rumo da estabilidade, porque testa a capacidade de o país conseguir realizar uma transferência não violenta do poder. ELEIÇÕES O Iraque realiza sua segunda rodada de eleições este ano. Se os Estados Unidos puderem ajudar os iraquianos a garantir resultados positivos, teremos avançado no objetivo de trazer a maioria de nossos soldados para casa no próximo ano. Atritos persistem, a maioria na cidade etnicamente diversa que é Mossul, no norte. Mas o Iraque já não está convulsionado pelo caos, o sectarismo e o terrorismo que o impeliam a uma guerra civil em 2006. O Iraque tem vários desafios que poderão exercer tensão sobre seu sistema político no próximo ano, como o retorno de 4 milhões de desalojados, a libertação de milhares de detidos pelas forças da coalizão, a queda dos preços do petróleo e tarefas como aumentar o emprego e a qualidade de vida. O pior dos problemas talvez seja a tensão que está fermentando entre o autônomo Governo Regional do Curdistão, chefiado por Massoud Barzani, e o governo central do primeiro-ministro Nuri al-Maliki. Durante os anos de guerra entre árabes sunitas e xiitas, a questão curda permaneceu dormente. Agora, ela voltou ruidosamente ao primeiro plano. As dificuldades curdas dizem respeito as terra, petróleo, dinheiro e distribuição de poder. Além das três províncias dirigidas pelo governo regional curdo, o grupo reclama terras em outras três regiões do Iraque, incluindo Kirkuk, rica em petróleo. Em apoio a essas demandas, e porque o governo iraquiano se mostrou incapaz de controlar boa parte do norte do Iraque, os curdos posicionaram seus combatentes nos lugares disputados. Eles também usaram seus poderes políticos para desmanchar os efeitos da política de arabização de terras curdas conduzida por Saddam Hussein e exploraram ambiguidades na Constituição para fazer acordos com empresas estrangeiras para instalar poços de petróleo, para o desgosto de Bagdá. Embora a ONU esteja montando um plano para resolver as questões curdas, ela não pode impor uma solução - e nos termos do novo acordo de segurança, os EUA também não. Mas só porque Washington não detém mais a autoridade vice-real, não significa que ele não tenha poderes. Obama vem tratando pragmaticamente a guerra do Iraque. Apesar do risco de anunciar um cronograma, os detalhes do plano são promissores, especialmente ao deixar para trás uma grande força de treinadores e unidades de manobra. A missão no Iraque deixou de ser uma "guerra de escolha" no momento em que forças americanas cruzaram a fronteira em março de 2003. Agora, não temos escolha senão ver o país avançar para a estabilidade. Além disso, não devemos subestimar o significado regional do Iraque. Obama tem insistido corretamente em dizer que o governo Bush cometeu pecados mortais ao não conseguir engajar Síria e Irã em sua estratégia regional e ao permanecer distante dos conflitos israelense-palestino e libanês. Mas qualquer agenda para o Oriente Médio é refém da situação no Iraque. Se o país cair de novo no caos, Obama vai se deparar com pouco interesse de jordanianos, sauditas, sírios e turcos para aceitar uma paz duradoura com Israel - ou de iranianos para se reaproximar. No fim das contas, cabe aos iraquianos tornarem sua nação pacífica e produtiva - não devemos ser babás do Iraque em todos os seus problemas de jovem democracia. Mas o país enfrentará um período crucialmente tenso nos próximos 12 a 18 meses. Os interesses americanos argumentam fortemente pelo uso de toda influência que conquistamos o durante os seis anos de parceria, para ajudar o Iraque em seu "ano de transições" - depois poderemos trazer nossos soldados para casa, com rapidez, mas responsavelmente. *Michael O''Hanlon é bolsista na Brookings Institution **Kenneth Pollack é diretor de pesquisa do Centro para o Oriente Médio da Brookings