Um ano depois da guerra, vida no Iraque melhora pouco No Iraque, pequenos sinais de esperança podem ser encontrados nos lugares mais improváveis. Poucos sofreram tanto na guerra quanto Mohammed Abed, o alfaiate que encontrou os corpos de sua mulher, mãe, sua irmã e seu primo entre os destroços de um mercado em Bagdá atingido por um míssil americano em março último na frente de sua loja. Para Abed, como para os demais 25 milhões de iraquianos, o último ano foi turbulento, com seu país sendo invadido e Saddam Hussein, antes o líder todo-poderoso, ter sido retirado de um buraco e detido. Uma terra mantida unida por décadas pela força e ditadura foi estilhaçada. Insurgência e terrorismo continuam a cobrar vidas americanas, européias, asiáticas e iraquianas. Ainda assim, com todos os sofrimentos que acompanharam a dor de Abed - irmãos desempregados, corte de energia que têm parado suas máquinas de costura -, ele, de 31 anos, exibe pouco do ódio que algumas vezes o traía em conversações anteriores com a Associated Press. Não tendo conhecido outra coisa que o regime sufocante de Saddam, ele vê o início da democracia e da recuperação econômica e com os soldados dos EUA patrulhando as ruas ele se sente protegido. "A presença deles nos deixa dormir à noite", afirmou. Mas, esses pequenos sinais de esperança são raros. A construção de uma nova nação tem sido muito mais lenta e dolorosa do que a maioria antecipava. Enquanto existem aqueles que como Abed se sentem protegidos, muitos outros viram suas casas sendo invadidas por soldados dos EUA à procura de insurgentes, ou foram pegos no fogo cruzado ou em meio a explosões armadas contra americanos e iraquianos. Os ocupantes americanos do Iraque falam excitados sobre novas infra-estruturas, novas instituições, novas possibilidades. Mas muitos iraquianos se consideram um povo derrotado, e se resignaram às privações e ao caos. "No começo sentimos que a situação iria melhorar, porque fomos libertados de Saddam. Por seis ou sete meses, existia um sentimento geral que tudo estava indo bem", contou Ahmed Ridha, um farmacêutico de 24 anos. "Mas agora o sonho foi destruído". Muito da insurgência está concentrada na região central do Iraque, e existem partes do país onde a violência é menos freqüente e a reconstrução está caminhando sem grandes problemas. O quadro geral, no entanto, continua incerto. Autoridades dos EUA esperam que o Iraque se transformará num modelo de democracia para o Oriente Médio. Alguns iraquianos esperam que ele se tornará um Estado religioso aos moldes do vizinho Irã. E com novos ataques que aparentemente visam plantar o ódio, muitos acreditam que sua colcha de retalhos de grupos étnicos e religiosos pode se romper numa guerra civil. Eles não estão certos de que os americanos podem vencer a guerra de guerrilha, e se eles serão esquecidos depois das eleições presidenciais de novembro nos EUA, que muitos suspeitam está influenciando as promessas da administração Bush. Por enquanto, os iraquianos vivem com medo - dos soldados americanos, dos insurgentes que já mataram centenas desses soldados e ainda mais iraquianos, e dos seqüestradores e ladrões que ocuparam o vazio de segurança depois da queda do regime de Saddam. Tudo isso faz com que fábricas e negócios sejam fechados, enquanto que a dissolução do Exército iraquiano provocou um desemprego generalizado que por sua vez torna a situação de segurança ainda pior. Serviços básicos como eletricidade, água e esgoto foram devastados, e apenas agora estão voltando aos níveis pré-guerra - não o suficiente para atender à demanda aumentada. E a política está num turbilhão. Enquanto autoridades da ocupação falam entusiasmadas sobre uma lei de direitos civis e o enraizamento da democracia, elas tiveram de cancelar seus planos de escolher um governo soberano e apelaram às Nações Unidas para se encontrar uma nova fórmula. A ocupação será mais longa e mais custosa do que o governo Bush inicialmente previa. Mahmoud Othman, um membro do Conselho de Governo apontado pelos EUA para administrar o Iraque, afirmou que os líderes iraquianos e americanos traíram o povo do Iraque. "Prometemos democracia popular e eles não têm nem segurança. Prometemos melhores serviços mas eles não têm melhores serviços. Prometemos que a economia em geral seria melhor, mas existem mais desempregados agora. Prometemos que eles teriam voz no que o país iria fazer e... eles não têm voz em coisa alguma", disse. "Os americanos, quando chegaram aqui, afirmaram ´Ganhamos a guerra, e queremos ganhar a paz´", lembrou. "Eles não conquistaram os corações e mentes dos iraquianos. As pessoas estavam muito melhor um ano atrás". De forma nenhuma, contesta o tenente-general americano Ricardo Sanchez, o comandante das forças de ocupação. Ele acredita que a operação Iraque se transformará um dia em "um notável estudo de caso sobre o que um poderoso e benevolente Exército pode fazer". O porta-voz da ocupação Dan Senor disse numa entrevista que apesar de muitos iraquianos expressarem frustração com suas vidas, eles estão no geral satisfeitos com o caminho que o país está tomando. "Se você diz ´Olhando os serviços centrais do passado, as frustrações econômicas do dia a dia, você retornaria a situação para um ano atrás?´ Acredito que a maioria dos iraquianos diria, ´De jeito nenhum´" avaliou. Na verdade, poucos iraquianos querem o retorno da era Saddam, quando centenas de milhares morreram nas mãos dos agentes de seu governo. Entretanto, isso não significa que estejam contentes com a ocupação. "Ficamos muito contentes quando nos livramos de Saddam, mas ainda estamos esperando mudanças", explicou Kahla Rahim, uma telefonista de 30 anos. "Nossas esperanças estavam nas promessas que eles fizeram antes da guerra: reconstrução, energia elétrica segurança. Não tenho mais esperanças". Comparando o Iraque com a Alemanha e a Bósnia, Senor acredita que a reconstrução iraquiana está indo mais rápida e melhor. Segundo ele, a tarefa é complicada por ataques terroristas que já mataram centenas de soldados americanos desde o fim dos grandes combates, e pela caótica situação que Saddam deixou a economia. "Você não transforma uma economia que foi devastada por 35 anos em apenas seis, nove ou doze meses. Vai levar tempo", justificou. Othman sublinhou que a percepção que os iraquianos têm de sua sorte, e suas visões de futuro, depende em muito de onde eles vieram. Aqueles que foram mais oprimidos sob Saddam estão dispostos a dar muito mais crédito aos novos governantes do Iraque. "Para pessoas como políticos ou escritores ou jornalistas, era um inferno na época de Saddam. Agora é muito melhor, eles estão finalmente livres", disse. "Mas, para os cidadãos comuns, eles não viram muitas mudanças. A segurança não está garantida. E os serviços, alguns funcionam outros não". A guerra e a ocupação refez o equilíbrio de poder e os vencedores e perdedores vêem as coisas de forma bastante diferentes. Os curdos no norte do Iraque, para quem Saddam era o pior pesadelo, estão deliciados. Muçulmanos xiitas, por muito governados pela minoria sunita de Saddam, também esperam pelo fim de sua opressão. Os sunitas agora se vêem marginalizados, maculados por sua associação com o antigo regime e temerosos que vão ser perseguidos por crimes passados. Alguns pegaram em armas contra os americanos e contra os xiitas devido à frustração e ao medo. Xiitas afirmam que os ocupantes americanos pouco fizeram para reparar seus sofrimentos sob Saddam. Alguns sonham com um Estado governado por clérigos como no vizinho Irã, enquanto outros temem tal idéia. Todos os três grandes grupos - curdos, sunitas e xiitas - viram seus líderes sendo mortos, e os assassinatos alimentaram a desconfiança. Enquanto se aproxima a data-alvo de 30 de junho para o retorno da soberania e diferentes grupos se posicionam em busca de uma maior influência, as tensões étnicas cultivadas durante o regime Saddam poderiam facilmente explodir numa violência generalizada. Muitos vêem os massacres de peregrinos xiitas este mês em Kerbala e Bagdá, com mais de 181 mortos, como uma tentativa de alimentar o conflito étnico-religioso. "As pessoas nunca estiveram tão divididas. Agora todos odeiam uns aos outros", lamentou Sajad Hussein, 22 anos, enquanto vendia fitas de áudio xiitas e pôsteres num mercado de Bagdá. "Acho que vai haver uma guerra civil". O enviado da ONU para o Iraque Lakhdar Brahimi advertiu no mês passado a líderes iraquianos que havia uma real possibilidade de uma guerra civil caso eles não coloquem os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Ridha, o farmacêutico, deveria ser imune a tensões étnicas. Seu pai é um curdo sunita, sua mãe uma sulista xiita. Ele casou-se com uma mulher do Kuwait, e recentemente se converteu do sunismo para o xiismo. Mas ele não tem muita esperança. Ele ficou entusiasmado um ano atrás, contou, correndo pelas ruas fazendo o "V" da vitória e oferecendo chá e doces para os soldados americanos. "Tive problemas com amigos", lembrou Ridha. "Eles rejeitavam os americanos, mas eu estava feliz". Mas o tempo passou, pouco mudou, e ele acabou tendo de concordar com seus amigos. Ele agora carrega um revólver na cintura, e almoça numa mesa de restaurante perto da janela, onde possa ficar de olho em seu carro. "Estamos indo de mal a pior. Vivemos o caos. Não há segurança" denunciou. Abed, o alfaiate, olha para o futuro basicamente através dos olhos de sua pequena filha, que retirou dos braços da mãe morta. No mercado com corpos destroçados por estilhaços espalhados por todos os lados, Fatima, então com seis meses, foi protegida pelo corpo da mãe. Ela esteve mal a maior parte do ano devido à água insalubre e à falta de leite materno. Hoje, ela está sorrindo, e Abed afirma que também está feliz porque a pequena irá crescer numa nação finalmente livre.