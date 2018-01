Um ano depois, lembraças amargas da guerra no Iraque A guerra foi um desastre particular para a menina Ibtihal Jassem, hoje com dez anos. Ela perdeu a perna direita e toda sua família há exatamente um ano. Nascida surda e muda, ela foi a única em sua casa que sobreviveu ao bombardeio aéreo que atingiu Basra dois dias após o início da guerra no Iraque, no dia 22 de março de 2003. Um fotógrafo da agência Associated Press registrou, naquele momento, um tio de Ibtihal carregando-a, ferida, para o hospital de Basra. Hoje, enquanto outras crianças estão de volta à escola, ela gasta seus dias esforçando-se com as muletas nas ruas de sua vizinhança, na periferia de Basra, no sul do Iraque. Na casa de seus avós, morando com sues onze primos, ela parece perdida, incapaz de interagir ou brincar com ele. Seus avós e primos conversam com ela usando uma rústica linguagem de sinais ou simplesmente carregando-a para onde querem que ela vá. Ibtihal vive com os avós desde que foi atingida pelo bombardeio. As explosões mataram 34 pessoas, feriram mais de 70 e destruíram 21 casas, segundo depoimentos dos moradores de Basra. Entre os mortos estavam a mãe de Ibtihal, Zakia Ahmed; seu pais, Jassem Mohammed; seus três irmãos, Ali, de 8 anos, Hussein, de 3 anos, Rasoul, de 18 meses, e duas irmãs, Jinan, de 10 anos, e Sikna, de 4 anos. "Foi um massacre. Foi uma catástrofe", diz Jaber Jouda, de 57 anos, o tio que retirou Ibtihal dos destroços. Ele diz que encontrou a sobrinha já sem a perna direita e com a perna esquerda muito machucada. Os médicos foram obrigados a amputar a perna direita e conseguiram salvar a esquerda. Shaya´a Jaber, a avó de Ibtihal, agora toma conta da neta. Ela a alimenta, cuida de sua limpeza e ajuda a colocar a perna mecânica todas as manhãs. "Ela não tem nada para fazer o dia inteiro. Ela passa o dia inteiro com os primos, caminhando pelas ruas ou brincando com sua boneca", diz a avó enquanto Ibtihal, sentada no tapete da sala, brinca com a boneca. Não se sabe quanto Ibtihal sabe a respeito dos incidentes do ano passado. Parada em frente aos escombros do que foi um dia a casa de seus pais e irmãos, ela é questionada se sabe o que aconteceu com eles. Ela sorri envergonhada, olha para o chão e com dificuldades, se afasta dali.