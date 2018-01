Um ano depois, mais mortes americanas no Iraque Um ano depois que os Estados Unidos lançaram uma ação militar para derrubar Saddam Hussein, dois marines americanos foram mortos no Iraque e o secretário de Estado Colin Powell admitiu que houve uma escalada nos ataques rebeldes. "Tem havido uma intensificação nos ataques contra as forças de coalizão e contra alvos fáceis", disse Powell numa entrevista coletiva em Bagdá durante uma visita de um dia. "Temos de mudar à medida que o inimigo muda. Eles passaram de alvos difíceis para alvos fáceis". Poucas horas depois, várias explosões sacudiram a chamada "zona verde" em Bagdá, região que abriga o quartel-general das forças de ocupação lideradas pelso EUA. Os aparentes disparos de morteiro não provocaram vítimas. O ataque contra os marines ocorreu enquanto eles promoviam "operações de segurança" na província de Anbar, segundo um porta-voz. Anbar se estende a oeste de Bagdá até a fronteira jordaniana. Outro soldado da 1ª Divisão de Infantaria morreu na manhã de hoje de ferimentos sofridos quando o veículo Bradley em que viajava caiu no Rio Tigre nas proximidades de Beiji, 200 km ao norte de Bagdá. Outro soldado havia falecido no acidente de quarta-feira e um terceiro está em condições críticas. Com as últimas baixas, subiu para 570 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde o início das hostilidades um ano atrás, segundo o Departamento da Defesa. Os primeiros mísseis foram lançados na noite de 19 de março, pelo horário americano, mas já era madrugada em Bagdá, razão pela qual normalmente se considera o dia de amanhã o do início da guerra.