Um caminho aberto em 2012 Em 2012, Colorado e Washington tornaram-se os primeiros Estados americanos a legalizar a posse e a venda de maconha para uso recreativo. A decisão, aprovada em iniciativa popular, abriu caminho para que outros Estados adotassem medidas semelhantes. As iniciativas estaduais colocaram a Casa Branca em uma posição difícil, já que a lei federal ainda classifica a droga como um narcótico ilegal. A saída encontrada pelo presidente Barack Obama para evitar um confronto com setores liberais foi apostar em uma política de tolerância do Departamento de Justiça e adotar a retórica de que os Estados têm direito de legislar sobre o assunto.