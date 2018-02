Um civil morre e 22 ficam feridos em ataque aliado contra o Iraque Ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra o sul do Iraque na manhã desta terça-feira causaram a morte de um civil e deixaram outros 22 feridos, informou um porta-voz militar iraquiano à agência de notícias do governo local. Aviões de combate norte-americanos e britânicos atacaram "áreas residenciais" nas províncias de Al-Qadissiya e Wasit, informou a agência sem identificar a fonte. De acordo com o militar, a defesa antiaérea iraquiana obrigou os aviões a se afastarem. Nos Estados Unidos, um breve comunicado emitido pelo Comando Central dos EUA informou que aviões norte-americanos bombardearam um local de "comunicações militares" no sul do Iraque em resposta à defesa antiaérea iraquiana, que utilizava radares e mísseis terra-ar contra os aviões britânicos e norte-americanos que impõem uma zona de exclusão aérea no sul do país. O Comando Central alega que o ataque de hoje e um outro promovido ontem à noite contra os "mesmos alvos de comunicação" foram "atos de legítima defesa". A televisão estatal iraquiana exibiu imagens de políticos do partido governista Baath visitando algumas casas que teriam sido destruídas ontem em Diwaniyah, a 130 quilômetros de Bagdá. O ataque ocorre num momento em que os EUA analisam suas opções para destituir o presidente do Iraque, Saddam Hussein. Aliados de Washington manifestam ceticismo sobre a eficiência de uma ação militar para derrubar o líder iraquiano.