Um crocodilo solto no compartimento de bagagens do avião Foi preciso um laço e alguma perícia. Mas, finalmente, os funcionários da American Airlines conseguiram pegar o fujão: um jovem crocodilo de apenas 1,5 m e 4,5 quilos. Não se sabe como, mas ele conseguiu escapar do engradado que dividia com outros três crocodilos, despachados hoje de Miami. Ele não se livrou, no entanto, do saco de aniagem que prendia seu focinho, o que tornou a tarefa de capturá-lo mais fácil, segundo o porta-voz da American Airlines, Tim Wagner. Ele só foi encontrado quando o compartimento do Boeing 767 foi aberto no aeroporto de Newark. Não se sabe por que os crocodilos foram embarcados, mas segundo Wagner, os papéis estão em ordem.