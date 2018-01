Um dia depois de ser agredido, primeiro-ministro espanhol divulga vídeo malhando

MADRID — O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, postou um vídeo em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, 17, fazendo exercícios em uma academia, um dia depois de ser agredido durante um ato de campanha em Pontevedra.

Na publicação, Rajoy, que tem 60 anos, diz: "Bom dia e feliz quinta-feira de Barcelona. Continuamos avançando". O premiê espanhol foi agredido durante uma caminhada, quando a comitiva passava pelas ruas de Pontevedra.

Um jovem que ouvia enquanto ele falava com o público deu um forte soco no rosto de Rajoy, arrancando os óculos do premiê, que chegou a cambalear. /NYT