Um dos 10 mais procurados dos EUA é capturado no México Michael Alfonso, morador do Estado americano de Illinois que constava na lista dos 10 mais procurados pelo FBI, foi capturado no México. Alfonso é acusado de assassinar a tiros Genoveve Velásquez, de 28 anos, em junho de 2001, e Sumanear Yang, de 23 anos, em 1992. Segundo o FBI, o assassino foi depois que uma pessoa chamou a polícia, ao reconhê-lo no programa de televisão "America´s Most Wanted" (Os mais procurados dos EUA).