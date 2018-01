Um dos cappi mais procurados da Itália. Preso por infração no trânsito i>Ciccio Mallardo é um dos 30 chefes mafiosos mais importantes da Itália. Ainda poderia estar sendo procurado pela polícia, se não fosse imprudente na direção. Na quinta-feira, ele estava guiando na via expressa de Nápoles a 180 km por hora, acompanhado da mulher e filhos, quando a polícia o parou. Ele fingiu estacionar mas acelerou o carro, atropelando dois policiais que se feriram levemente. Seguiu-se uma perseguição e a polícia conseguiu enfim pegá-lo, atirando no carro. Descobriu, então, que tinha detido Francesco Ciccio Mallardo, de 52 anos, um dos homens mais procurados do país, contou hoje o porta-voz da polícia napolitana Francesco Fiore, oficial da polícia de Nápoles. Mallardo é o cappo de uma das mais importantes famílias da Camorra, a máfia napolitana. Seu círculo é responsável por extorsões, tráfico de drogas e controle de contratos da construção civil. ?Ele é um líder carismático, todas as alianças da família dependem dele?, diz Fiore. Mallardo já foi preso duas vezes. Em outubro de 2002, escapou de uma clínica próxima a Turim, onde foi levado para tratamento do coração. Um ano antes, ele escapara de uma clínica semelhante em Parma. ?Espero que não o levem a um hospital novamente, diante dessas experiências anteriores?, diz Fiore. ?É verdade, ele tem problemas cardiácos, mas temos prisões especiais que podem cuidar dele.? Mallardo já foi condenado por associação para cometer crimes e é réu num julgamento por associação com a Máfia. Terá, agora, de responder por tentativa de homicídio contra os dois policiais.