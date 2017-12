Um dos mais raros diamantes do mundo vai a leilão Investidores que disponham de 5 milhões de libras (cerca de R$ 24 milhões) podem habilitar-se a um lance para comprar um dos mais raros diamantes do mundo no mês que vêm ? e o comprador ainda poderá batizar a pedra. Os leiloeiros da Sotheby?s de Londres exibiram, hoje, a gema multifacetada, de um branco límpido, o diamante de maior interior sem jaça e com cor grau D ? o grau mais puro possível ? já aparecido em um leilão. Especialistas levaram 18 meses para planejar, projetar e executar a lapidação da pedra que será leiloada em novembro. O diamante pesa 103,83 quilates, com o tamanho de uma noz, e pode atingir, segundo se espera, até 6 milhões de libras (R$ 30 milhões) quando for à venda em Genebra, na Suíça, no dia 20 de novembro. Descoberto na Premier Mine, na África do Sul, a jóia é o quarto diamante de cor perfeita e pesando mais que 100 quilates a ser vendido em leilão, segundo a Sotheby?s. Em maio de 1995, o Star of the Season foi arrematado pelo recorde de 10 milhões de libras (R$ 47 milhões).