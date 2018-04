Um dos organizadores de protestos no Irã cancela ato Um grupo iraniano que planejava organizar um protesto neste sábado contra as eleições presidenciais voltou atrás após o governo ter alertado para consequências, caso a ordem do líder supremo de interromper os protestos fosse desafiada. A reformista Associação dos Clérigos Combatentes disse que "pediu permissão para realizar a manifestação, mas como não foi emitida, não haverá manifestação". Alguns minutos depois, o Ministério do Interior informou que nenhum protesto no país estava autorizado e alertou "que aqueles que violassem isso seriam confrontados de acordo com a lei".