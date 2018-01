Um em cada 32 americanos está no sistema correcional Um em cada 32 norte-americanos adultos - ou 6,47 milhões - estava atrás das grades, em liberdade condicional ou com suspensão condicional da pena no ano passado, informou hoje o governo. Desde total, 1.933.503 (30%) estavam em cadeias ou prisões, 3.839.532 (59%) com suspensão de pena e o restante, 725.527, em liberdade condicional, que é um período supervisionado depois que o detido deixa a prisão. Nas duas últimas décadas, o número de adultos no sistema correcional dos Estados Unidos triplicou, atingindo agora 3,1% da população adulta do país, comparados com o 1% de 1980.