Um em cada 4 sul-africanos já estuprou, revela estudo Pesquisa do Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul revelou que mais de um em cada quatro dos homens entrevistados pela entidade admitiu que já estuprou uma mulher. O país tem o mais alto índice de estupros registrados do mundo. A maioria dos especialistas afirma que o dado é o resultado do passado violento da África do Sul e um legado do apartheid, que forçava homens a viverem em albergues masculinos longe de suas famílias.