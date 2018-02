Um em cada três casamentos acaba nos primeiros 10 anos Um em cada três casamentos acabará em divórcio nos primeiros dez anos, com alguns casais tendo mais tendência à separação que outros, revela uma pesquisa realizada pelo governo norte-americano. Pessoas que casam jovens, têm pouco dinheiro, não são muito religiosas e cujos pais são divorciados têm maior chance de se divorciar. Estas são as descobertas de uma pesquisa com quase 11.000 mulheres entre 15 e 44 anos para desvendar os fatores que influenciam a vida a dois, o casamento e o divórcio. A pesquisa, realizada em 1995 pelo Centro Nacional de Estatísticas e Saúde, diz respeito a uma vasta gama de fatores envolvendo família e fertilidade e incluiu apenas mulheres. Uma nova rodada de entrevistas incluiu comentários de homens e mulheres.