Um exame de sonhos na Universidade da Geórgia Muitos universitários provavelmente sonham com questões como estas, num exame: Quantas cestas existem numa quadra de basquete? Quantos períodos de tempo existem num jogo de basquete numa escola secundária? Quantos pontos correspondem a um arremesso de três pontos? E o melhor de tudo, o exame é de múltipla escolha. Por incrível que pareça, as perguntas estavam no exame final, e único teste do curso, a que se submeteram os alunos da classe de basquete, ministrada no segundo semestre de 2001, pelo assistente do técnico do time da Universidade da Geórgia, Jim Harrick Jr. O curso chamava-se Princípios de Treinamento e Estratégias do Basquete. O teste de 20 questões e transcrições das entrevistas com alguns dos alunos de Harrick estão entre as 1.500 páginas do documento divulgado ontem pela universidade, em resposta à National Collegiate Athletic Association, com respeito a quatro violações de normas do programa de basquete. A universidade concordou com as conclusões da NCAA, que incluem alegações de fraude acadêmica e vantagens impróprias. A NCAA afirmou que Harrick concedeu fraudulentamente notas máximas, um A, especialmente a três jogadores de basquete depois de permitir que faltassem a aulas e provas. Quando o escândalo veio à tona, em março do ano passado, a universidade decidiu não renovar o contrato de Harrick, filho do ex-treinador principal do time masculino da Geórgia, Jim Harrick. De acordo com os documentos, um dos alunos de Harrick achou que o exame final ?foi a coisa mais fácil que já tive em minha vida?. A classe inteira recebeu nota A.