Um galês é nomeado 104º arcebispo de Canterbury O arcebispo galês Rowan Williams, renomado teólogo que se opôs às políticas dos EUA para o Afeganistão e o Iraque, foi eleito líder espiritual dos anglicanos como o 104º arcebispo de Canterbury. Williams foi selecionado pelo primeiro-ministro Tony Blair para suceder a George Carey, que se retirará em 31 de outubro após 11 anos exercendo a função. "Se há algo que desejo, acima de tudo, é que nos próximos anos, neste país, a cristandade seja novamente capaz de capturar a imaginação de nossa cultura, de atrair as mais poderosas energias de nosso pensamento e nossos sentimentos para que sirvam na investigação daquilo que nossas crenças expõem perante nós", disse Williams em entrevista à imprensa. Williams, de 52 anos, foi elogiado em alguns círculos da Igreja Anglicana como um cristão ortodoxo e um pensador profundo. Desmond Tutu, ex-arcebispo da Cidade do Cabo (África do Sul) e prêmio Nobel da Paz, descreveu Williams como "o mais proeminente teólogo da comunidade". Mas alguns conservadores se sentiram alarmados quando Williams admitiu ter ordenado um sacerdote apesar de suspeitar de que este vivia uma relação homossexual. Williams, que estava na zona sul de Manhattan perto do World Trade Center em 11 de setembro, quando ocorreram os ataques terroristas, criticou a guerra antiterrorista americana. Também condenou as sanções contra o Iraque e as ameaças de ação militar dos EUA contra Saddam Hussein. "É possível deplorar perdas de civis e preservar a credibilidade moral quando uma ação está claramente encaminhada e suas metas estão em curso para um ganho evidente", escreveu recentemente sobre a guerra contra o terrorismo. Mas acrescentou que isto "não é possível quando a estratégia parece confusa e os líderes políticos falam de uma guerra que durará anos".