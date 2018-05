Um grupo que não precisa pedir licença aos EUA

Enquanto os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) brigam a respeito da estratégia na Líbia, líderes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul) se reuniram em Sanya, na China, para demonstrar o crescente vigor de um grupo alternativo que tem entre seus principais pontos o fato de não ser dominado pelas potências ocidentais e nem pelos EUA.

Comparar a aliança militar mais poderosa e duradoura do mundo com uma afiliação de potências emergentes - talvez mais divididas por questões do que unidas por elas - é como comparar maçãs com lichias ou sementes de guaraná, mas a coincidência dos dois eventos dá uma indicação de como as instituições e as ideias do século 20 dão lugar às do século 21.

Na Líbia, a potente aliança que "ganhou" a Guerra Fria está se desfazendo em discussões a respeito de estratégias, táticas e objetivos em uma intervenção reduzida e opcional em um país bastante irrelevante. A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, é obrigada a fazer apelos públicos aos presunçosos comandantes da coalizão para que se unam, enquanto no solo, as forças enfraquecidas do isolado Muamar Kadafi parecem impedir os ataques das megapotências.

Isto nos lembra, mais uma vez, que elementos imponderáveis, como saber por que estão lutando e a vontade política, são tão importantes em qualquer batalha como os armamentos com os quais cada lado espera influenciar o outro. Na China, Brasil, Rússia, Índia e os anfitriões deram as boas-vindas à África do Sul em seu pequeno clube e, se conseguiram pouco além disso, enfatizaram que estão levando a coordenação diplomática entre seus países muito a sério e procurando aprofundar seus vínculos. Entretanto, eles foram mais adiante e ofereceram uma ampla agenda que inclui mais indicações de que pressionarão por alternativas ao sistema monetário global dominado pelo dólar, que vigora atualmente.

Abstenções. Evidentemente, a cúpula do Brics ecoa a insensatez da Líbia, porque os quatro países que iniciaram o grupo se abstiveram em bloco na votação do Conselho de Segurança da ONU que impôs a zona de exclusão aérea sobre o território líbio e, poucos dias depois, diziam-se publicamente contra sua criação.

O fato de o país mais poderoso da Europa, a Alemanha, ter se unido a eles na votação também indica que a oposição à iniciativa era significativa e sugere que em futuras votações internacionais o Brics surgirão no centro de uma potente e nova coalizão alternativa às tradicionais potências ocidentais desenvolvidas. A Otan se encontra em um divisor de águas. O "momento" da Líbia, que o presidente dos EUA, Barack Obama, e outros líderes ocidentais quiseram apresentar como um exemplo de um novo e vigoroso multilateralismo liderado pelos americanos, está se tornando rapidamente uma demonstração das fraquezas da aliança atlântica.

Os EUA querem que lhes seja concedido o respeito reservado ao líder, mas estão atolados em problemas internos e na falta de clareza estratégica. França e Grã-Bretanha parecem dispostas a continuar o trabalho deixado pela metade, mas os outros não as seguirão.

A Alemanha parece cada vez menos à vontade com a carga colocada sobre ela como potência líder de facto da Europa. A aliança militar depende, claramente, do poderio dos EUA. Há chefes demais e não há clareza quanto a missão em geral.

Ao mesmo tempo, enquanto o Brics está muito longe de ser politicamente coeso - seus membros estão separados por divisões em importantes questões e não têm nenhuma aspiração a nada tão formal ou tão voltado para a ação quanto uma aliança -, ele tem, de fato, algumas coisa que o torna poderoso. Em primeiro lugar, se não quisermos chamá-los de "Brics", poderemos chamá-los simplesmente de "a maioria". Porque, tomados em conjunto, esses cinco países representam quase a metade da população do planeta e, se acrescentarmos outras nações que têm afinidades muito maiores com suas posições do que com as da aliança ocidental, passarão a representar a maior parte da população mundial.

Embora a aliança atlântica concentre a maior parte do dinheiro e do poder, o "Brics Plus" representa a parcela em que ocorre o crescimento mais rápido. Será que isso é importante se até o próprio Brics não constitui uma unidade operacional coerente?

Reformas. É claro, porque como indicou a votação a respeito da Líbia, ele constitui um significativo grupo internacional emergente. Gradativamente, as instituições internacionais - a começar pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) - estão sendo reformadas para refletir sua ascendência. O G-20 tem tantos países alinhados com os pontos de vista do Brics quanto com as potências do século 20.

E mais mudanças ocorrerão. Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU será reorganizado considerando a crescente importância das potências em ascensão. Esse é um bom exemplo, porque ilustra um dos pontos mais complexos da transição que está ocorrendo e ilustra os motivos pelos quais a mudança é inevitável.

Os EUA estão agindo como se estivessem em posição de escolher quais são os principais atores que merecem uma cadeira no órgão reconstituído da sociedade global. Consagram a Índia, por exemplo, para participar do Conselho de Segurança da ONU, mas zombam do Brasil, negando-lhe um endosso explícito.

Evidentemente, porém, os EUA não determinam quem são as principais potências ascendentes do mundo. A história faz isso. E, continuando a agir de maneira arbitrária e sem nenhuma consideração, os americanos mostram precisamente por que motivo o resto do mundo está procurando uma alternativa, uma força geopolítica que se liberte das realidades esmaecidas do mundo pós-2ª Guerra e pós-Guerra Fria.

O Brics se reúne para dizer: "Somos potências por nosso próprio mérito e não precisamos da bênção dos demais." Ele defende seus interesses nas votações da ONU sem pedir desculpas. Busca, por conta própria, encontrar soluções para problemas, como o programa nuclear iraniano, quando não se satisfazem com a abordagem da aliança liderada pelos EUA.

Transição. O Brics certamente continuará a lutar por mudanças no sistema monetário internacional para diminuir o papel central desempenhado pelo dólar. Ele pode estar errado. Pode ser ineficaz. No entanto, ele acredita que, nessa transição específica, é o Brics que está do "lado da história".

Os países do Brics não precisam pedir permissão aos EUA para liderar. E a reação dos americanos e de nossos antigos aliados diante dessa nova realidade será muito importante para determinar como será a geopolítica das próximas décadas. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

É ESCRITOR E PESQUISADOR DO CARNEGIE INSTITUTE