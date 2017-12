Um homem salta nas Cataratas do Niagara. E sobrevive As águas despencam pelo despenhadeiro de 54 metros de altura a razão de 570.000 litros por segundo. Apesar disso, um homem saltou, hoje, sobre as Cataratas do Niagara usando apenas a roupa do corpo e sobreviveu ? foi a primeira pessoa a conseguir isso sem nenhum traje de proteção. Uma, das várias testemunhas que o viram, descreveu ter visto um homem boiando, deslizar pelas corredeiras do Rio Niagara, passar pelos redemoinhos, cair de cabeça para baixo no penhasco e reaparecer na água entre as pedras lá embaixo. ?Ele parecia calmo e deslizava velozmente. Fiquei em choque ao perceber que vira uma pessoa fazer isso?, Brenda McMullen narrou à WIVB-TV, de Buffalo. ?Eu o vi desaparecer na borda das águas?, acrescentou o marido de Brenda, Terry McMulle. Os turistas americanos fizeram fotos, mostrando um homem vestido em roupas de passeio, aparentemente descansando nas margens canadenses da Cachoeira da Ferradura. ?O cara verdadeiramente saltou nas cataratas?, diz Diedre Love, que estava em Niagara com o marido para comemorar o primeiro aniversário de casamento. ?Eu o vi indo. Ele não gritou nem fez nada.? A única pessoa que se sabe ter sobrevivido a uma queda das cataratas canadenses, sem usar um barril ou outro aparato qualquer, foi um menino de 7 anos usando um salva-vidas, que caiu na água depois de um acidente de barco em 1960. Ninguém sobreviveu a um salto desses das cataratas mais estreitas e rochosas do lado americano. Cerca de uma dúzia de pessoas saltara das quedas do Niagara em barris ou câmaras protetoras, desde 1901. Cerca de meia dúzia sobreviveu. Suicídios não são incomuns em Niagara, mas a polícia não divulga os números. Um vídeo colocado no ar pela televisão de Buffalo mostra a polícia saindo do local com um homem sem camisa, algemado e com uma manta cobrindo o rosto. ?Até o momento, não há nenhuma evidência de uma infração,? diz a polícia do Parque de Niagara em uma declaração escrita. Os policiais não revelaram o nome do homem nem fizeram comentários sobre por que ele teria se lançado na catarata. E não parece que tenha se ferido seriamente. ?Foi verdadeiramente esquisito,? completou a canadense Lynda Satelmajer, que estava na margem do rio quando viu o homem se preparando para saltar na água e deslizar pela corredeira. ?Ele estava sorrindo.?