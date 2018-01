Um invasor morre e quatros são presos no consulado dos EUA Após uma troca de tiros dentro do consulado dos EUA em Jeddah, na Arábia Saudita, um invasor foi morto e quatro foram presos, de acordo com forças da segurança saudita. No início da manhã, eles conseguiram entrar no consulado, depois de explodirem um carro-bomba em frente ao prédio. Os quatro homens mantiveram cerca de 22 pessoas como reféns, mas forças da segurança saudita entraram no prédio em seguida.