Um israelense e um libanês morrem em confrontos no Líbano Pelo menos um soldado israelense e um militante do Hisbolá (milícia xiita libanesa) morreram neste domingo em confrontos nas Fazendas de Chebaa (sudeste), um setor ocupado por Israel e que o Líbano reivindica como seu. Segundo os canais de televisão libaneses, estes confrontos explodiram na tarde deste domingo (horário de Israel), horas depois de uma intensa troca de tiros em outra área do leste libanês com a aviação israelense, que acabou com um refugiado palestino morto, pertencente ao grupo Frente Popular para a Libertação da Palestina-Comando Geral (FPLP-CG), e dez feridos. A TV Al-Manar, do Hisbolá, informou que os confrontos deixaram cinco feridos, dois deles soldados israelenses e os outros três milicianos do Hisbolá.