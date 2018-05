Um jornalista é morto e três ficam feridos na Líbia

O jornalista norte-americano Chris Hondros, de 41, da agência fotográfica Getty, seria o jornalista gravemente ferido, mas a ABC informou que Hondros também foi morto. Os outros dois nomes não foram divulgados. Os quatro jornalistas foram atingidos por disparos de morteiro na rua Trípoli, a principal via e centro de confrontos em Misurata, que está sitiada por forças ligadas ao coronel Muamar Kadafi.

Hetherington codirigiu "Restrepo" junto com o norte-americano Sebastian Junger. O filme documenta um ano em uma base de guerra no Afeganistão, considerada o "lugar mais mortal do mundo". O nome do documentário é uma homenagem ao soldado Juan Sebastián Restrepo, morto em combate. O filme foi premiado no Festival de Sundance e foi indicado para o Oscar.

No dia 12 de março o cameraman Ali Hassan al Jaber, da Al Jazeera, foi morto numa emboscada perto de Benghazi, sede da oposição. Ele foi o primeiro jornalista morto na Líbia desde o início do levante contra Kadafi em 15 de fevereiro, mas vários jornalistas foram detidos e maltratados pelo regime líbio. As informações são da Dow Jones.