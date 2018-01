Um lençol de neve cobre os monumentos da Grécia Neve pesada cobre, hoje, os monumentos da antigüidade grega em Atenas, impedindo vôos e interrompendo os transportes. As escolas foram fechadas quando as temperaturas caíram abaixo de zero. O exército teve de usar blindados para livrar motoristas de caminhões presos na neve das principais vias expressas. O Aeroporto Internacional de Atenas permaneceu fechado até hoje de manhã, assim como mais cinco aeroportos regionais, informaram as autoridades. ?Temos um monte de problemas. Muitos motoristas estão presos em seus veículos?, disse Leonidas Kouris, governador de Ática, fora da capital. ?As condições estão piorando hora a hora.? Foi declarado estado de emergência nas três ilhas do Mar Egeu ? Tinos, Andros e Syros ? que ficaram sem energia elétrica. O mau tempo também forçou candidatos às eleições gerais de 7 de março a cancelar aparições agendadas. Durante a noite, as temperaturas em algumas partes de Atenas baixaram a ?9º Celsius e caíram até ?18º no norte de Grécia. Mas o serviço nacional de meteorologia grego prevê que o tempo deve melhorar no fim de semana.