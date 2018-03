Um mês depois de terremoto na China, pais de vítimas lamentam Pais agoniados lembraram na quinta-feira o devastador terremoto que atingiu a China há exatamente um mês, exigindo respostas sobre o desmoronamento de escolas e pedindo perdão às crianças mortas sob os escombros. Cerca de 25 pais reuniram-se ao redor de um monte de pedaços de concreto e metal retorcido onde antes ficava a escola de Beichuan, uma das muitas destruídas pelo abalo sísmico apesar de prédios e casas próximos terem resistido. Uma mãe queimou incenso no local, enquanto outros pais pediam perdão às crianças soterradas. "Sua mãe lamenta tanto isso", gritou uma mulher de meia-idade lembrando-se de sua única filha, Chen Ya. "Não. Isso foi culpa minha. Eu lamento tanto", disse a avó da criança. O lamento dos pais colidia-se com a intenção do governo de não marcar a data, concentrando-se, de outro lado, nos esforços de reconstrução e em mensagens conclamando ao patriotismo. Poucas famílias da Província de Sichuan (sudoeste), a mais atingida, escaparam de perder algum ente querido no terremoto de 12 de maio -- que matou quase 70 mil pessoas segundo a contagem mais recente. Ainda há outros milhares desaparecidos e provavelmente mortos. Beichuan, uma cidade de 30 mil moradores, foi abandonada e não deverá ser reconstruída. Sob os escombros de suas construções, há um grande número de cadáveres. Os milhares de crianças soterradas transformaram-se no legado do desastre mais carregado em termos políticos, alimentando acusações de que a construção de escolas viu-se prejudicada por esquemas de corrupção e por uma falta de regulamentos rígidos. "Eles disseram que esse prédio era forte e à prova de terremotos. Mas, quando o vimos, o concreto parecia-se com um pó de talco e o ferro era tão fino quanto macarrão", afirmou Mu Qibing, cujo filho de 17 anos morreu junto com outros 1.200 alunos. As ruínas de uma outra escola, em Juyuan, eram protegidas por dezenas de policiais. E o acesso à cidade, localizada 50 quilômetros da capital da província, Chengdu, estava interditado por postos de controle que barravam a passagem de jornalistas estrangeiros. Os planos de montar um memorial para as centenas de crianças mortas ali viram-se frustrados pela polícia, que percorreu as casas uma a uma advertindo os pais para que se afastassem do local, afirmaram testemunhas. "Queremos apenas lembrar deles neste dia", disse Zhao Deqin, cujas filhas gêmeas de 15 anos, Yajia e Yaqi, morreram no terremoto. Em uma escola destruída de Wufu, onde centenas de crianças também perderam a vida, cerca de 80 pais realizaram uma rápida cerimônia fúnebre debaixo de chuva, afirmaram alguns deles por telefone. A resposta do governo ao abalo sísmico -- uma rápida operação de ajuda e uma enxurrada de propaganda patriótica -- conseguiu até agora receber um generalizado apoio da opinião pública. No entanto, no momento em que se inicia a demorada fase de reconstrução, o governo deve ser testado pela impaciência de vítimas ansiosas para recomeçar suas vidas.