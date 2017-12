Um milhão assistem à missa de despedida do papa Mais de um milhão de peregrinos assistiram à missa de despedida do papa João Paulo II, nesta quarta-feira, num hipódromo em Lviv, principal cidade católica da Ucrânia. No quinto e último dia de sua viagem pela ex-república soviética, o pontífice beatificou 27 pessoas assassinadas durante a invasão nazista e o regime comunista, no que chamou de um tributo "aos heróis anônimos" que morreram pela fé no século 21. "Estes irmãos e irmãs são os representantes conhecidos de uma multidão de heróis anônimos que, ao longo desse século do martírio, sofreram perseguição, violência ou morreram sem renunciar à sua fé", disse João Paulo II durante a missa. Logo após a celebração, ele retornou ao Vaticano.