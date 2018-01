Um morto, doze feridos em desabamento na Turquia Um edifício de dez andares desabou nesta segunda-feira na região central da Turquia, causando a morte de pelo menos uma pessoa. Segundo a emissora de televisão NTV, pelo menos 50 pessoas permanecem sob os escombros. A TV informou que uma explosão no sistema de aquecimento central do edifício pode ter causado o desabamento em Konya, no centro do país. Pelo menos 12 pessoas foram retiradas de sob os escombros do edifício por grupos de resgate. Os feridos foram levados a hospitais próximos e as equipes de resgate procuravam por mais sobreviventes.