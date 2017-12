Um morto e 20 feridos em bombardeio na Costa do Marfim Forças francesas derrubaram dois caças Sukhoi 25 e um helicóptero de combate MI-24 da Costa do Marfim, depois que os aparelhos bombardearam posições da França, matando um soldado francês e ferindo outros 20, informou a ONU. O incidente - o maior confronto já ocorrido entre militares da Costa do Marfim e seus antigos colonizadores - ocorreu na cidade de Brobo, nas proximidades da região nortista controlada por rebeldes. Não houve notícias de vítimas entre as forças da Costa do Marfim. Teme-se que haja uma séria escalada nas hostilidades no país africano, onde forças do governo reabriram na quinta-feira uma ofensiva contra rebeldes, quebrando um cessar-fogo de mais de um ano na guerra civil na Costa do Marfim. A França e as Nações Unidas têm cerca de 10.000 soldados de paz na nação do oeste africano.