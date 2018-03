Um morto e 3 desparecidos após colisão de navios Uma oficial de Marinha de Cingapura morreu e outras três se encontravam desaparecidas neste sábado, após uma colisão entre dois barcos, que constitui o pior acidente naval desta ilha-Estado. O Courageous, um barco patrulheiro da Marinha cingapuriana chocou-se na sexta-feira à noite com um navio mercante holandês diante da costa sul da Malásia. A popa da embarcação de Cingapura sofreu "severos danos", informou o ministro da Defesa do país, Tony Tan. Uma tripulante especialista em armas morreu em conseqüência do acidente, acrescentou, sem dar o nome da vítima.