Um morto e 3 feridos com bomba da ETA Uma bomba escondida em uma placa referente ao grupo armado separatista basco ETA explodiu nesta terça-feira quando a polícia se deteve no local para inspecionar a placa, matando um policial e deixando outros três feridos. A explosão ocorreu menos de um dia depois que dois supostos membros do grupo separatista basco ETA morreram quando seu carro-bomba explodiu em Bilbao. A mais recente bomba estava colocada em uma estrada que conduz ao povoado de Berastegui, no sudeste do País Basco, segundo o ministério do Interior da vizinha região autônoma de Navarra. Fotos dos restos da explosão mostram o símbolo do ETA, uma serpente enrolada em torno de uma haste de madeira. Dois carros da polícia pararam no local para examinar a placa quando esta explodiu, atingindo quatro guardas civis. Nenhum grupo assumiu de imediato a autoria do atentado, mas Javier Arenas, ministro do governo central espanhol responsável pela relações da Espanha com as regiões autônomas, atribuiu o incidente ao ETA.