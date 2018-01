Um morto e três feridos em ataque a trem Um trem que transportava sérvios escoltados por militares ucranianos da KFOR, a força de paz da Otan, foi atacado em Kosovo por um grupo armado, provavelmente guerrilheiros de etnia albanesa, deixando um morto e três feridos. O comboio saiu do vale de Presevo e ia em direção ao enclave sérvio de Strpze, no norte de Kosovo, quando desconhecidos abriram fogo de um veículo, sem que os soldados ucranianos tivessem tempo para reagir. Em outro episódio de violência, cinco sérvios ficaram feridos na explosão de uma mina terrestre. Eles transportavam madeira em um tratos para o enclave sérvio de Zubin Potok, quando o veículo passou por cima do explosivo.