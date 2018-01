Um morto em ataque de carro-bomba em Paris A explosão de uma bomba instalada dentro de um carro deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida nesta quarta-feira em uma estrada ao norte de Paris, informaram autoridades policiais. Investigações preliminares apontam que o ataque foi executado por criminosos comuns, em um ato de vingança. A carga de explosivos estava colocada dentro ou debaixo do carro. Segundo a polícia, a vítima fatal foi o motorista do veículo, um homem com idade em torno dos 70 anos e com histórico criminal. O ferido, que tem cerca de 50 anos, está na emergência de um hospital, disseram os promotores. A polícia informou que as investigações negam que o ato tenha sido terrorista. Os investigadores descartam, porém, a possibilidade de uma explosão acidental. O chassi do carro destruído estava no meio da estrada enquanto a polícia fazia suas investigações, o trafego de carros teve de ser parado e os jornalistas foram proibidos de chegarem próximos da cena do crime.