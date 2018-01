Um morto em atentado durante eleição na Chechênia O povo da Chechênia foi às urnas neste domingo para escolher o substituto do presidente Akhmad Kadyrov, morto numa explosão em maio. Durante o pleito, um homem foi morto tentando explodir uma seção eleitoral na capital, Grozny. Ele tentava levar um pacote de aparência suspeita para a seção e, quando abordado pela polícia, fugiu. O pacote explodiu em suas mãos e o homem morreu. O apoio do governo russo faz do general Alu Alkhanov o favorito na eleição deste domingo. O comparecimento às urnas foi superior a 79%, segundo a agência ITAR-Tass.