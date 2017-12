Um palestino morto e quatro feridos na Faixa de Gaza Um palestino morreu e quatro ficaram feridos após disparos efetuados pelo exército israelense, que lançou uma operação de grande envergadura em Rafah, sul da Faixa de Gaza, indicou fonte de segurança palestina. Zaki Charif, 19 anos, morreu atingido por uma bala no peito. Esta morte eleva para oito o número de palestinos mortos durante a operação lançada por Israel na madrugada de sexta-feira no campo de refugiados de Rafah, ataque que também já fez cerca de 60 feridos. Segundo a mesma fonte, "ocorreram tiros e explosões durante toda a noite, tendo o exército destruído dezenas de casas". Israel diz que a operação visa terminar com o contrabando de armas através de túneis que ligam Rafah ao Egito. "Esta operação continua e continuará o tempo que for preciso", afirmou hoje uma fonte militar israelense. Segundo a mesma fonte, o exército já descobriu três túneis escavados sob a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, que conduziam a casas de palestinos.