Um plano inglês para relaxar os perus de Natal O Natal pode ser estressante, principalmente para um peru. Mas aves relaxadas dão melhor carne para a ceia, assim o Sindicato Nacional de Fazendeiros, da Inglaterra, criou um plano calmante. Funcionários do sindicato anunciaram, hoje, que estão enviando a 114 granjeiros um CD de sons, incluindo gorjeio de pássaros pela manhã, badaladas de sinos, sons de baleias e gorgolejo de ?perus felizes? para que eles o toquem para sua aves. ?É bem conhecido que uma ave estressada é vítima fácil de doenças?, explicou o porta-voz do sindicato. ?A maior parte de sua energia é consumida pelo medo em vez do crescimento e aumento de peso. Muitos fazendeiros, que já ligam rádios nos galpões, também acham que os perus ficam com melhor sabor. O CD foi feito para apresentar o tipo de música que mais acalma as aves.? O Sindicato Nacional dos Fazendeiros desenvolveu o plano depois de consultar especialistas em comportamento animal do Roslin Institute, de Edinburgh, onde foi produzida Dolly, a ovelha, o primeiro animal clonado do mundo.