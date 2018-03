Um policial morre e quatro ficam feridos no Iraque Um policial morreu e quatro ficaram feridos no domingo pela manhã em vários ataques no Iraque, informaram fontes de segurança. Um policial morreu por disparos de homens armados quando se dirigia a seu trabalho, em Samarra, a 125 quilômetros ao norte de Bagdá. Dois outros ficaram feridos na explosão de um artefato próximo ao veículo em que patrulhavam a estrada que une Kirkuk e Tuz, ao norte da capital. Outros dois policiais foram feridos nas mesmas condições em Bagdá, no bairro de Yarmuk (oeste da cidade). Por outra parte, cerca de 60 pessoas foram presas no sábado, sete delas por "terrorismo", durante várias operações perto de Yussufiyá, 40 km ao sul da capital, anunciou no domingo o exército norte-americano em um comunicado. "As forças iraquianas e as tropas da coalizão levaram a cabo nestas últimas semanas operações na região durante as quais mais de 20 terroristas estrangeiros morreram", acrescentou o exército norte-americano.