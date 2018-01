Um problema na Atenas pré-Olimpíadas: seus habitantes Eles construíram passeios esplendidos em torno dos monumentos antigos, repavimentaram ruas e arrasaram outdoors que poluíam a linha do horizonte de Atenas. Mas o verdadeiro desafio, dizem os funcionários envolvidas na operação plástica, foi deixada para o fim ? persuadir os 4 milhões de habitantes da cidade a mudar seus hábitos caóticos antes do início das Olimpíadas, em 13 de agosto. O chefe de um projeto maciço pré-Jogos para embelezar a cidade apela às pessoas para que pintem as fachadas de seus blocos de apartamentos e comecem a estacionar nos locais apropriados antes que a atenção do mundo se volte para a cidade. ?Ficamos muito chateados quando nosso trabalho é desperdiçado pelo comportamento das pessoas?, diz Giannis Kalantidis, chefe do escritório de maquiagem, oficialmente chamado Unificação dos Sítios Arqueológicos de Atenas. ?Espaços reservados para cegos são ocupados por carros estacionados, motocicletas e mesas de restaurante?, diz. E, principalmente, Kalantidis insta os moradores de prédios de apartamentos da cidade à por em ordem as fachadas sujas. ?Até o fim do mês, 260 frentes de prédios estarão pintadas. Mais e mais pessoas estão nos apoiando?, diz. ?Mas em Barcelona (antes das Olimpíadas de 1992), eles pintaram 44.000 prédios. Não estou tão otimista aqui.? Embora o governo ofereça apoio financeiro para a melhoria dos prédios do centro da cidade, todos os donos de apartamentos precisam concordar com a pintura da fachada. O projeto de restauração é o maior em Atenas desde que a Grécia conquistou sua independência do Império Otomano, cerca de 170 anos atrás, quando os principais edifícios públicos e avenidas da cidade foram construídos. Planos originais de reconstruir uma cidade modelada nas grandes capitais européias provaram-se demasiadamente ambiciosos para a época. A população da cidade inchou nas últimas décadas, pressionando os serviços públicos acima do limite e encorajando uma mentalidade livre, na qual regras e ordem estão em último lugar. Antes das Olimpíadas, Atenas terminará as obras de restauração das ruínas de 2.500 anos do Partenão e outros monumentos antigos, reformará seus museus, embelezará as praças principais e limpará as ruas principais dos carros estacionados. Kalantidis diz que cerca de 2.500 outdoors foram removidos dos prédios do centro e que mais 5.500 estão destinados a sair. ?As pessoas insultam você quando você está esburacando a rua e dão tapinhas nas suas costas quando a obra está pronta?, ele diz. ?Mas as coisas foram pior no começo. As obras tornaram as pessoas ? devo dizer ? mais civilizadas.?