Um refém libanês morto e outro libertado no Iraque Um grupo de pistoleiros iraquianos seqüestrou três libaneses no Iraque e matou um, confirmaram neste sábado autoridades do Líbano. Um dos reféns já foi posto em liberdade; outro permanece em poder dos seqüestradores. Não há informações sobre quando ocorreram os raptos nem de quem são os responsáveis. Hussein Alí Alyan foi torturado e assassinado em ?circunstâncias espantosas?, declarou um funcionário da chancelaria libanesa que pediu para não ser identificado. O mesmo funcionário negou que a morte de Alyan tenha motivos políticos. Segundo a fonte, o libanês foi morto pelos seqüestradores ?por razões econômicas?. O corpo de Alyan foi abandonado em uma estrada perto de Bagdá.